O candidato Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito governador da Bahia pelos próximos quatro anos. Neste segundo turno das eleições , ele teve mais de 52% dos votos, com mais de 96% das urnas apuradas. O adversário, ACM Neto (União Brasil) alcançou 47% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, o petista teve 49,34% dos votos válidos (4.015.643), enquanto Neto apareceu com 40,81% dos votos (3.315.151).

Quem é Jerônimo?

Jerônimo Rodrigues Souza nasceu no povoado de Palmeirinha, a 400 quilômetros de Salvador. O petista é formado em Engenharia Agronômica na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestre em Agronomia pela UFBA.

No primeiro governo de Rui Costa (2015-2018), Jerônimo assumiu a missão de implantar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Após a reeleição de Rui, o petista assumiu a Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Quem é ACM Neto?

ACM Neto foi prefeito de Salvador por oito anos (2013/2022). Advogado formado pela UFBA, o neto de Antônio Carlos Magalhães foi deputado federal por três vezes (o primeiro mandato aconteceu em 2022 e o político renovou nas duas eleições posteriores).

O que faz um governador?

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Eles representam o Poder Executivo estadual, são responsáveis por administrar o estado em ações políticas e jurídicas. É também função do governador decidir sobre investimentos públicos, implantar políticas públicas e zelar pela qualidade do serviço público local. Nestas eleições de 2022, serão escolhidos 27 governadores.

