Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador João Azevêdo - Paraíba

O atual governador João Azevêdo (PSB) foi eleito neste domingo (28) governador da Paraíba no segundo turno das eleições 2022 . Com 100% das urnas apuradas, o engenheiro civil conquistou 52,51% votos, o que representa 1.221.904 dos votos, contra 47,49% de Pedro Cunha Lima (PSDB) que obteve 1.104.963 votos.



Durante o primeiro turno, João afirmou inúmeras vezes que seu governo cuidou das pessoas na pandemia da Covid-19 e que seu maior objetivo, caso fosse reeleito, é trabalhar para manter os bons serviços públicos de responsabilidade do estado, fazendo ajustes em alguns pontos que precisam ser melhorados.

João tentou associar sua imagem ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não recebeu apoio do petista. Porém, o vice da chapa do PT, Geraldo Alckmin (PSB), manifestou-se publicamente a favor da sua candidatura.

Azevêdo prometeu que adotará diversos programas para melhorar a vida dos paraibanos. Ele garantiu que fará concursos públicos para profissionais de educação, saúde e segurança. Também disse que criará políticas para igualdade racial e de proteção às mulheres e à população LGBTQIAP+.

Durante a campanha, João repetiu diversas vezes que seu governo iria se pautar na boa governança, princípios sustentáveis e inovação. Ele apresentou quase 200 propostas em diversas áreas do estado.

Desde o início da disputa eleitoral, o governador aparecia em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de votos. Seu favoritismo acabou se confirmando nas urnas.

O PSB de João Azevêdo formou coligação com outras novas legendas: Agir, PP, Avante, PMN, PSD, Solidariedade, Podemos, Republicanos e Patriota.

O segundo mandato de João será de 1° de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.

Quem é João Azevêdo

João Azevêdo, de 69 anos, nasceu em João Pessoa e se formou engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ele trabalhou como secretário de de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia da Paraíba entre 2011 e 2018.

Há quatro anos, concorreu ao governo da Paraíba e se consagrou vitorioso já no primeiro turno. Seu segundo mandato terá como vice Lucas Ribeiro, ex-vice-prefeito de Campina Grande e filho da senadora Daniella Ribeiro (PP).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.