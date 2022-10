Reprodução - 04.06.2022 Romeu Zema

O governador Romeu Zema (Novo) terá que oferecer transporte gratuito para os mineiros no segundo turno das eleições 2022 , que ocorrerá no próximo domingo (30). A ordem foi dada pela 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão valerá para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e atinge os ônibus intermunicipais.



"A concessão de gratuidade do transporte público pelo poder público no segundo turno das eleições presidenciais nada mais é do que a consecução, na prática, da garantia de que todos os votos são iguais, vez que possibilitará a todo e qualquer indivíduo exercer plenamente a sua cidadania", diz trecho da juíza Janete Gomes Moreira.

A magistrada também determinou que a oferta do transporte público siga em proporções normais durante toda a eleição. A ordem não vale para o passe livre do metrô, porque a administração é da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Uranos), não se tratando de um órgão público do estado.

A advogada Letícia Lacerda de Castro, em entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, afirmou que irá recorrer da decisão judicial. Seu objetivo é que o metrô também tenha catraca livre.

O passe livre em todo o país

A briga em Minas Gerais pelo passe livre tem dividido bolsonaristas e lulistas. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), é apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tinha decretado a gratuidade no sistema de ônibus municipal no domingo.

Já Zema, que é apoiador de Bolsonaro (PL), não queria dar o passe livre nos ônibus intermunicipais na região metropolitana. Ele tinha como intenção copiar o comportamento de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro.

Outro estado que não terá passe livre é Sergipe. O governador apoia Lula, mas é oposição ao PT no estado. Todos os outros estados e capitais se comprometeram dar a gratuidade.

Lulistas se esforçam pelo passe livre, porque especialistas dizem que a alta abstenção entre eleitores que ganham até dois salários mínimos prejudica o ex-presidente Lula, já que é o candidato preferido desse grupo.

