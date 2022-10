Reprodução/TV Globo - 28.10.22 Lula e Bolsonaro ficaram frente a frente no último debate de 2022





Durante o primeiro bloco do debate entre os presidenciáveis promovido pela TV Globo , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou seu adversário nas eleições em diversas vezes sobre o porquê do salário mínimo não ter sido aumentado nos últimos quatro anos.



A pergunta foi feita frequentemente pelo petista após, logo no início do debate, Jair Bolsonaro (PL) afirmar que, em 2023, vai reajustar o salário mínimo para o valor de R$ 1.400.

"Com pandemia, com falta d'água, concedemos reajuste para aposentados e majoramos o salário mínimo. Tanto é verdade que acertamos a economia que eu posso anunciar que o novo salário minimo será de R$ 1.400", ressaltou o atual presidente .

Após a fala do chefe do Executivo do país, o ex-presidente fez questionamentos constantes sobre o piso salarial ter continuado em R$ 1212 durante o atual governo.



"A verdade é que durante o meu Governo eu aumentei o salário-mínimo em 74%, e ele não aumentou o salário-mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos que a inflação. Agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante quatro anos o senhor não aumentou o salário-mínimo?", perguntou Lula.

Ao longo do primeiro bloco do debate, Bolsonaro buscou se esquivar de responder sobre esse tópico. Em contraponto, o candidato do PL à reeleição criticou o fato de, durante os mandatos do petista, o valor do Bolsa Família ter sido de, em média R$ 190.



“Já que você se julga o pai dos pobres e a tua economia tão bem, por que que você pagou tão pouco aos beneficiários do Bolsa Família? Em média 190 reais em valores corrigidos. Por quê, Lula?", questionou o presidente. Na sequência, ele jogou luz sobre o valor de R$ 600 pago pelo Auxílio Brasil.

Lula prontamente respondeu afirmando que é "bobagem" comparar o Auxílio Brasil com o Bolsa Família, dado que o programa criado no seu governo englobava uma série de outras iniciativas voltadas à população.

"Só não aprende quem não quer. É uma bobagem comparar o Bolsa Família com o Auxílio Brasil, porque o Bolsa Família era apenas um dos programas da política de distribuição de renda que nós fazíamos. Eu estou dizendo: além do Bolsa Família, a gente tinha as condicionantes das crianças estarem na escola, da mulher dar vacina nas crianças, da mulher fazer o tratamento do parto", destacou o candidato do PT.

Pesquisa Datafolha



A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (27) mostra Lula à frente na disputa pelo Planalto no segundo turno das eleições, com 49% dos votos. Já o atual chefe do Executivo aparece com 44%.

Em relação aos votos válidos, ou seja, em que brancos e nulos não são contabilizados, o petista alcançou 53%, enquanto o candidato do PL à reeleição teve 47%.

O ex-presidente terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do pleito eleitoral comandará o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.