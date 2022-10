Reprodução: commons - 26/10/2022 Jair Bolsonaro

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que tava errado sobre as consequências da pandemia da Covid-19 nas escolas infantis. O atual presidente disse que a ciência estava certa sobre a necessidade de fechar escolas.

"Estamos tentando recuperar, estamos recuperando o tempo perdido. Dois anos da molecada fora da sala de aula, eu fui contra isso. Eu falava lá atrás, hoje a ciência mostra que eu estava errado", declarou. "As crianças não contraem o vírus, não desenvolviam nada que levasse a óbito a não ser em casos raros", disse Bolsonaro em uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram do youtuber Thiago Nigro.

A afirmação do presidente sobre a infecção do vírus nas crianças não procede, dado que, desde 2020, 1.860 crianças entre 0 e 12 anos morreram por complicações da Covid-19 no Brasil. Segundo a Fiocruz, entre 2020 e 2021, duas crianças menores de 5 anos morreram da doença por dia.

A partir de março de 2020, no início da pandemia no Brasil, Bolsonaro passou a criticar, por diversas vezes, o fechamento de escolas e comércio e confinamento em casa para conter a transmissão do vírus. Ele também afirmou que se criou uma "histeria" acerca da pandemia, que matou mais de 688 mil brasileiros até hoje.

Durante entrevista a um podcast, em setembro deste ano, dias antes das eleições do primeiro turno, o presidente afirmou que se arrepende por algumas falas ditas por ele durante a pandemia.

"Eu dei uma aloprada, sim. Eu perdi a linha", disse Bolsonaro.

O entrevistador continuou: "Eu queria completar. O senhor se arrepende?"

"Eu me arrependo", respondeu o presidente.

"A questão do coveiro, eu retiraria", admitiu Bolsonaro.

No entanto, ele disse que não mudaria declaração do "jacaré". "Não. Jacaré foi uma figura de linguagem", afirmou o candidato a reeleição.

As falas que o presidente se arrepende aconteceram em 2020. Ao ser perguntado por jornalistas sobre as mortes pela Covid-19, Bolsonaro respondeu: "Não sou coveiro, tá?".

No mesmo ano ele afirmou que não tomaria nenhuma vacina porque ainda estavam em fase de teste. Segundo o presidente, “se você virar um jacaré, é problema seu”, já que a Pfizer descreveu que não se responsabilizaria por eventuais efeitos colaterais.

