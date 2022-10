Reprodução/TV Globo Onyx Lorenzoni (PL) sobre COVID: 'melhor vacina que existe é pegar a doença'

Nesta quinta (27), durante participação no debate da RBS, afiliada da TV Globo, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul , Onyx Lorenzoni (PL) defendeu que a "a melhor vacina " para combater uma doença "é pegar a doença". No caso, os candidatos falavam sobre a pandemia da Covid-19 , que já deixou 688 mil mortos no Brasil .

O candidato bolsonarista ao governo do RS respondia a uma alegação de seu adversário Eduardo Leite (PSDB), que afirmou que se vacinou contra a COVID-19, ao contrário de Lorenzoni.

Leite, então, mencionou os mais de 600 mil brasileiros que faleceram por causa da doença - cerca de 40 mil deles no Rio Grande do Sul. O tucano concluiu dizendo que essa afirmação demonstra a "desumanidade" do adversário.

"Ele acabou de dizer que a melhor vacina é pegar a doença, isso até me machuca, candidato, porque morreram mais de 40 mil gaúchos, mais de 600 mil brasileiros. Essa tese de que deveria haver a chamada mortalidade de rebanho, deixar todo mundo pegar [a doença], isso é desumanidade", afirmou Eduardo Leite.

Em resposta, o candidato bolsonarista afirmou que Leite não comprou vacinas para a população gaúcha.

O tucano se defendeu alegando que o governo federal, devido à necessidade de autorização da Anvisa, monopolizou a compra de imunizantes.

