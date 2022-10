Ricardo Stuckert - 07.10.2022 Lula em encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ( PSDB ) gravou vídeo recomendando voto em Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ). O candidato do PT divulgou o conteúdo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 27.

O tucano diz que a vida do eleitor que se beneficiou com o Plano Real , executado em seu governo, "vai melhorar mais ainda" se o petista for eleito no domingo, 30. "Não tem dúvida, vote no 13", afirma.

"Meus amigos e minhas amigas, você, que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nestas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida", diz FHC.

O vídeo foi postado tanto nas redes do tucano quanto nas do candidato à Presidência. Confira:

Ocupando o cargo de presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso é adversário histórico de Lula e disputou duas eleições contra o petista, em 1994 e 1998 — saindo vitorioso em ambas. Nas eleições deste ano, ele declarou voto no candidato do PT no segundo turno para derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Apoiada oficialmente pelo PSDB no primeiro turno, a senadora Simone Tebet (MDB) aderiu à campanha do petista na segunda rodada de votação. Após a derrota de Tebet, o PSDB nacional formou neutralidade na disputa presidencial.

A grosso modo, o partido se divide entre os "velha guarda", que inclui José Serra, FHC e José Aníbal, por exemplo, e declara voto em Lula; e a "nova guarda", cujo apoio ao presidente Jair Bolsonaro é encabeçado pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

