Reprodução Lula (PT)

O candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em live nesta terça-feira (25), que a Polícia Federal foi "condescendente" no caso do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) . O ex-presidente também criticou a legalização de armas, política defendida pelo adversário nestas eleições , Jair Bolsonaro (PL) .

"O que aconteceu com o senhor Roberto Jefferson... ele devia ter sido preso. A Polícia Federal, inclusive, na minha opinião, não agiu corretamente. Ela foi condescendente com ele. E ainda quando saiu, o policial foi oferecer a ele: 'não, o senhor pode pedir o que o senhor quiser, a gente vai atendê-lo'", disse Lula durante live nas redes sociais.

E acrescentou: "Um cidadão que fazia questão de posar com arma, rifle, revólver. Ou seja, apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum. A arma não educa, a arma mata".

Ontem, Lula já havia comentado sobre o caso do ex-parlamentar. Durante entrevista coletiva em São Paulo, ele afirmou que Jefferson é "o resultado do que acontece” no governo de Bolsonaro.

“Ele é o resultado de tudo o que é plantado neste país, resultado de um momento de muitas mentiras no Brasil. O comportamento dele não é o comportamento de um cidadão normal”, disse o petista.

Na manhã de domingo (23), a Polícia Federal foi até a casa de Roberto Jefferson em Comendador Levy Gasparian , no interior do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-parlamentar, no entanto, resistiu à detenção por oito horas e ainda trocou tiros com os agentes . Após o conflito, ele se entregou à PF.

Na ocasião, Jefferson jogou três granadas. De acordo com o sistema do Exército, a licença dele estava suspensa e ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília. Devido ao descumprimento, o Exército abriu um processo administrativo para investigar o caso. A PF também instaurou um inquérito na esfera criminal.

Jefferson só se entregou à noite, por volta das 19h. O ex-presidente do PTB estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e precisou voltar ao sistema penitenciário após decisão de Moraes.

