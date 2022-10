Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 Segundo turno das eleições acontece no domingo (30)

A pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira (24) mostra que 7% dos eleitores afirmam que ainda podem reconsiderar seu voto no segundo turno das eleições , que acontece no domingo (30). Esse contingente é composto, em sua maioria, de jovens, brasileiros de baixa renda e evangélicos. Enquanto o ex-presidente Lula (PT) é o favorito entre pessoas de 16 a 24 anos e de baixa renda, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem apoio majoritário dos evangélicos.

Na primeira semana após o primeiro turno, o Ipec registrou distância de 15 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro nas intenções de voto dos eleitores mais jovens. Hoje, a vantagem é de 25 pontos: o petista tem 59%, contra 34% do candidato do PL.

Lula também avançou entre brasileiros de 25 a 34 anos de idade. Em 5 de outubro, havia empate técnico entre os candidatos, com Bolsonaro numericamente à frente (49% a 46%). Agora, o ex-presidente aparece na frente, com 50%.

Na parcela de menor renda no eleitorado, Lula está 33 pontos percentuais à frente do candidato à reeleição (63% a 30%). É praticamente a mesma distância registrada no início da campanha do segundo turno, quando o placar era de 64% a 29% a favor do petista.

Já entre os evangélicos, Bolsonaro lidera nas intenções de voto, 26 pontos percentuais acima de Lula (60% a 34%). A vantagem do ex-presidente estava em 30 pontos no dia 5 de outubro. O candidato do PL oscilou um ponto para baixo de lá para cá, enquanto o petista variou três pontos para cima.

