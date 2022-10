Montagem/iG - 24.10.2022 Carlos Bolsonaro e André Janones são alvos do TSE

Nesta segunda-feira (24), o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral , ordenou que os perfis nas redes sociais do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e do deputado federal André Janones (Avante) sejam monitorados todos os dias.



O monitoramento servirá para investigações que estão no TSE sobre os trabalhos das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolvendo informações falsas. A Corte analisará se existe um padrão na propagação de mentiras.

“No atual estágio processual, prepondera a percepção de que o comportamento de André Janones e de Carlos Bolsonaro nas redes possuem muitos aspectos similares, seja no que diz respeito à legítima atividade de organização da militância, seja, por outro lado, na difusão de conteúdos falsos ou gravemente descontextualizados, na persistência do uso de termos-chave para reativar os efeitos dos conteúdos removidos e na estratégia mobilizar seguidores a compartilhar conteúdos para tornar inócua eventual decisão da Justiça Eleitoral”, diz trecho do documento assinado pelo ministro.

Ele relatou que há mais elementos no trabalho de desinformação envolvendo a campanha de Bolsonaro. “Esse espelhamento, é certo, não alcança a totalidade dos fatos descritos, pois a AIJE 0601522-38 [ação que apura suposta rede de desinformação bolsonarista] ostenta maior complexidade, considerando-se o número de perfis que estariam envolvidos no ecossistema de desinformação e os indícios, colhidos da prova documental, de que há uma atuação coordenada para a dispersão de conteúdos falsos prejudiciais ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva", pontua.

Janones e Carlos podem perder suas contas

O magistrado ordenou que Carlos e Janones sejam avisados que podem ter seus perfis suspensos, caso fique claro que ambos estão propagando notícias mentirosas ou repassando informações sem contexto sobre as eleições 2022 .

"Advirta-se os investigados André Janones e Carlos Bolsonaro que, caso se conclua, após análise jurídica de qualquer dos relatórios apresentados pela AEED, que há elementos suficientes para caracterizar a 'produção sistemática de desinformação', será determinada, a suspensão dos perfis, contas e canais mantidos pelo responsável em mídias sociais, até as 23h59 do dia 31/10/2022", explica o ministro.

Por fim, o magistrado pediu que cinco relatórios sejam feitos a partir das análises dos perfis entre os dias 22 e 29 de outubro.

