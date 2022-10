Reprodução Maria Claudia Bucchianeri

Nesta quinta-feira (20), a ministra Maria Claudia Bucchianeri , do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), suspendeu cerca de 164 direitos de resposta que foram concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na propaganda eleitoral gratuita, na TV .

A ordem veio após a defesa do atual chefe do Executivo recorrer contra uma decisão que chegou que diminuiu seu espaço nas propagandas durante a reta final do segundo turno.

Os direitos de resposta estão suspensos até que o recurso apresentando pela campanha de Bolsonaro seja analisado pelos demais ministros do TSE, de acordo com Bucchianeri.

"Recebo os presentes embargos declaratórios como recurso inominado e a ele atribuo, excepcionalmente, eficácia suspensiva, até respectiva análise colegiada", afirmou a magistrada.

Na última quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral deu 164 direitos de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em espaços que eram destinados à propaganda eleitoral do atual mandatário do país. Na discussão, Bucchianeri saiu derrotada. No mesmo dia da decisão, o ministro do TSE Paulo de Tarso Sanseverino concedeu mais 20 direitos de resposta a Lula, ainda na decisão o magistrado concedeu outros Bolsonaro ganhou 14 a Bolsonaro.

O recurso da campanha de Bolsonaro contra os direitos de resposta de Lula será avaliada durante a próxima sessão ordinária do TSE. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, pode convocar uma sessão extraordinária para esta sexta-feira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.