Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Alexandre Frota

O deputado federal, Alexandre Frota anunciou, nesta quarta-feira (19), filiação ao Partido Republicano da Ordem Social ( PROS ) através das redes sociais. Após o primeiro turno das eleições de 2022 , o ator decidiu sair do Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB ), alegando incompatibilidade após membros da legenda anunciarem apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

"Hoje assinei minha filiação ao Prós partido alinhado a esquerda,que está apoiando@LulaOficial e @Haddad_Fernando partido que está recomeçando sua trajetória, mais independente, que tem um trabalho social grande, que tem no combate a fome e a desigualdade social prioridades", escreveu Frota no Twitter.

Hoje assinei minha filiação ao Prós partido alinhado a esquerda,que está apoiando @LulaOficial e @Haddad_Fernando partido que está recomeçando sua trajetória,mais independente,que tem um trabalho social grande,que tem no combate a fome e a desigualdade social prioridades. #90 pic.twitter.com/L0JZypIfXk — Frota 77🇧🇷 (@77_frota) October 19, 2022

No dia 4 de outubro, o parlamentar deixou o PSDB e declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Acabo de me desfiliar do @PSDB_SP, não posso ficar em um Partido que apoia o Bolsonaro e Tarcísio vai de encontro a tudo que fizemos até o momento. Agradeço muito ao@BrunoAraujo456 @marcovinholi @fernandoalfredo @PSDB_SP mas é incompatível. Vamos pra frente", disse Frota.

Nas redes sociais, ele afirmou que votou no petista no primeiro turno e seguirá votando em Lula na nova rodada. "Eu votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no@LulaOficial novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social, um País que respeite a diversidade,e as mulheres. Errei em 2018", disse o deputado.

Alexandre Frota concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo nestas eleições, mas não foi eleito. Em 2018, quando se elegeu deputado federal com mais de 155,5 mil votos, ele fazia parte do PSL, mas mudou para o PSDB em 2019, após romper relações com atual mandatário.

Nesta segunda-feira, o PROS e o partido Solidariedade se reuniram e decidiram unir as siglas. Desse modo, o PROS deverá ser absorvido pelo Solidariedade.

Em nota, as direções das legendas declararam que caminharão juntos "em prol da defesa da democracia, da solidariedade e da prosperidade social".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.