Reprodução TV Globo 17/10/22 Visita de Tarcísio em Paraisópolis é interrompida por tiroteio

A agenda de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, ao Polo Universitário de Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira (17), foi interrompida após um tiroteio na comunidade.

O candidato e membros de imprensa que acompanhavam a agenda de campanha chegaram a ficar abaixados em uma sala no local para se proteger. Até o momento, não há relatos de feridos.

Tarcísio deixou o local acompanhado de seguranças e escolta em uma van blindada. Nas redes sociais, ele alegou ter sido atacado.

Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao 1o Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP . Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 17, 2022

A Polícia Civil ainda não sabe o que houve, nem se o ataque foi direcionado ao candidato. Pelas redes sociais, o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que as forças de segurança e investigação vão trabalhar para entender a dimensão do tiroteio.



Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação do ocorrido. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) October 17, 2022

