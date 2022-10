Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro 16.10.2022 | Blur realizado pelo Portal Uol Bolsonaro com meninas venezuelanas em São Sebastião, proximidade de Brasília.

Uma mulher venezuelana, que recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL), no ano passado, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, contestou a fala do candidato à reeleição que afirmou que as menores presentes na casa estavam "arrumadas para ganhar a vida".

A afirmação foi dada na sexta-feira (14), em entrevista ao canal do Youtube "Paparazzo Rubro-Negro", em que o presidente ainda afirmou que "pintou um clima", entre ele e as meninas . A fala gerou reação de opositores que apontaram crime de pedofilia, uma vez que o episódio ocorreu com menores de idade.

“Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas 'num' sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: 'meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que?' Ganhar a vida”, disse o presidente na entrevista.

“Pintou um clima.” significa - BOLSONARO PEDÓFILO pic.twitter.com/1SP7rj0fN1 — Petra Costa (@petracostal) October 15, 2022





Segundo informações do Portal UOL, a venezuelana afirma que no dia em que ocorreu a visita de Bolsonaro, acontecia no local uma ação social para refugiados. "Não tem nada a ver com o que ele está falando agora", disse a mulher na entrevista ao portal. Ela preferiu não ser identificada.

"Esse dia foi uma ação que acontecia na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso o que acontecia naquele dia", disse a mulher.

Ainda de acordo com a venezuelana, havia adolescentes na casa naquele dia, entre elas, sua filha e sua sobrinha.

