Reprodução/Band - 16.10.2022 Bolsonaro afirma que visitou hospitais na pandemia de Covid-19

Ao ser questionado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato Jair Bolsonaro (PL) afirmou que visitou vítimas da Covid-19 nos hospitais. Além disso, o candidato do PL disse que se solidarizou com as pessoas e não tratou a pandemia de forma leviana.



Sobre não ter visitado as famílias enlutadas pela covid, Bolsonaro disse que os enterros eram realizados com caixões lacrados e que não era possível ida aos velórios, mas não falou sobre visitar os familiares que perderam parentes.

O candidato à reeleição disse que visitou hospitais. Ele voltou a negar que debochou das vítimas da covid e apontou que os vídeos que o mostram imitando pessoas sem ar "foram manipulados".

Condução da pandemia

Ao rebater Lula, Bolsonaro lembrou fala do petista sobre "dar graças a Deus que a natureza criou o covid", e disse que foi contra o protocolo do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique.

"A história mostrará quem está com a razão", afirmou Bolsonaro, que negou ter zombado de pessoas sem falta de ar.

Bolsonaro atacou os governos estaduais do Consórcio Nordeste e acusou-os de corrupção na compra das vacinas, além de ter criticado a CPI da Covid.