Reprodução/Twitter @BandJornalismo 16.10.2022 Lula e Bolsonaro no debate da Band.

O ex-presidente Lula (PT), candidato a presidência da República, questinou ao candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), sobre a quantidade de escolas técnicas e universidades criadas no governo do atual presidente. Contudo, Bolsonaro se esquivou de responder a pergunta atribuiu à pandemia a falta de criação das instituições.

"Estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país, mas sobretudo é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez. Geramos 22 milhões de emprego, somos o governo que mais fez escolas técnicas e universidades neste país”, afirmou Lula antes de realizou a pergunta.

Em resposta, Bolsonaro focou em outros assuntos, como o Auxílio Emergencial e a criação do Auxílio Brasil.

“Só de auxílio emergencial em 2020 gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste, agora o senhor prometeu picanha e cerveja. Não tem vergonha? O senhor tem seu passado que é lamentável. O seu partido foi contra a criação do Auxílio Brasil", respondeu o presidente.

Na seguida, Lula voltou a questionar sobre educação: “O nosso programa de inclusão não era só o Bolsa Família. Queria voltar à pergunta inicial: quantos escolas técnicas e universidades que seu governo fez?”.

"Não abrimos faculdades nem escolas técnicas, porque elas ficariam fechadas na pandemia. Não teria o porquê abrir mais", afirmou Bolsonaro, que atacou na sequência.

“Com o FIES o senhor deixou milhares de jovens endividados. No nosso governo permitimos a anistia de até 90% da dívida. O senhor mais endividou a garotoda do que ajudou”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.