Reprodução/Youtube Lula durante coletiva de imprensa em Recife





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira (14), de uma coletiva de imprensa na cidade de Recife, capital de Pernambuco. A campanha do petista visa consolidar ainda mais a sua vantagem no Nordeste para o segundo turno das eleições .

A agenda do candidato do PT no estado foi realizada um dia após Jair Bolsonaro (PL), seu adversário no pleito eleitoral, organizar um comício na capital pernambucana. A presença do atual presidente foi, inclusive, citada por Lula.

Durante a sua fala, o presidenciável afirmou que a passagem co atual chefe do Executivo do Brasil por Recife foi um "fiasco" porque ele "diz que não gosta de nordestino".

"Como ele não de negro, mulher, sindicato, não gosta de prefeito, não gosta de governador, agora ele diz que não gosta de nordestino. É por isso que o ato que ele fez foi um fiasco aqui em Pernambuco. Ele é um cidadão que não sabe respeitar o mínimo de sensibilidade do ser humano", enfatizou Lula.

O petista também voltou a citar a polêmica envolvendo a fala de Bolsonaro em uma live, onde o candidato do PL associou analfabetismo no Nordeste aos governos do PT.

" Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste", declarou o presidente em uma transmissão ao vivo.

"Depois que o meu adversário disse em discurso, ou numa live que ele fez, que o povo nordestino vota em mim porque o povo nordestino é analfabeto, eu resolvi provocar o nordestino para transformar o voto contra o Bolsonaro numa questão de honra", disse o ex-presidente no país.

Desempenho dos presidenciáveis nas regiões

A vantagem de Lula nos nove estados que compõe a região Nordeste no primeiro turno foi 21,7 milhões de votos contra 8,7 milhões de Jair Bolsonaro. A maior entre os dois em todas as cinco regiões do país, com mais de 60% dos votos nordestinos e também vencer no Norte, porém com curta vantagem.

Bolsonaro ganhou mais votos no Sudeste (23.470.529), no Sul (9.568.041) e no Centro-Oeste (4.727.672). A soma total de votos nas regiões foi de 37,7 milhões de votos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.