Ivonete Dainese Confira a agenda dos candidatos à Presidência para esta sexta (14)

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta sexta. Candidatos terão agenda no Nordeste e no Sudeste.

O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 8h dá entrevista para podcast, às 11h faz caminhada em Duque de Caxias (RJ) e às 14h se reúne com prefeitos mineiros em Belo Horizonte.

Lula (PT): às 10h atende a imprensa e depois participa de uma caminhada em Recife.

Propaganda

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Claudia Bucchianeri, determinou, nesta quinta-feira (13), a suspensão de uma propaganda da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O vídeo diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende que pessoas roubam celular para tomar cerveja.

Na decisão, a ministra citou a existência de montagem por meio da "reunião de frases que foram ditas em momentos distintos e em contextos distintos". A ministra proibiu que a campanha de Bolsonaro veicule a peça, sob pena de multa de R$ 50 mil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.