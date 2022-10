Divulgação Rogerio Carvalho diz que população quer mudanças no governo de Sergipe

Rogério Carvalho (PT), candidato ao governo de Sergipe, enalteceu na manhã desta terça-feira (11) a união de forças da oposição contra a atual gestão do Estado. Em entrevista à rádio Fan FM, o senador destacou que o movimento de apoio representa o desejo de mudança da população. "É natural que, ao final do primeiro turno, os candidatos que permanecem no páreo busquem apoios e é natural de que declarem posição quem não ficou", disse.

A afirmação veio como resposta após o candidato ser questionado por receber apoio de partidos da esquerda e da direita, o que ele classificou como "união de forças". "Assim aconteceu com o dr. Cláudio Geriatra, depois o PSOL e Valmir de Francisquinho . É natural. Para isso que existe segundo turno. Tem o candidato que representa o governo Belivaldo Chagas, que é Fábio Miditidieri (PSD), e tem quem se apresenta como oposição, que sou eu", justificou.

De acordo com o senador, os candidatos e partidos se unem em torno do desejo de mudança. "Nossa aliança é embasada em pautas que nos colocam como oposição, no desejo de um governo que trabalhe para melhorar a vida das pessoas. Existe uma afinidade, em termos de propostas, que nos foi apresentada pelos apoios e nós acolhemos. Sergipe quer mudança nos rumos do governo do estado", acrescentou.