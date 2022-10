Janaína Santos/Divulgação Valmir de Francisquinho anunciou apoio a Rogério Carvalho

Valmir de Francisquinho (PL) anunciou, nesta segunda-feira (10), apoio ao candidato Rogério Carvalho (PT) no segundo turno das eleições em Sergipe. O anúncio ganha tons surpreendentes por envolver justamente os dois partidos que polarizam a corrida ao Planalto, com Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

"Soldado que fica em cima do muro, toma tiro e cai. E eu não posso ser omisso nesse momento", declarou o candidato do PL.

Nas redes sociais, o candidato do PSD, Fábio Mitidieri, comentou o apoio inusitado e afirmou que "finalmente as máscaras caíram".

O deputado federal ainda que para Carvalho e Francisquinho não existe "direita ou esquerda" e classificou o anúncio como "traição". De acordo com o político, a resposta das urnas será o eleitor votar nele no segundo turno.

Durante a campanha, Valmir de Francisquinho acusou o PSD de perseguição política. "Fábio contratou os melhores escritórios de advocacia em Brasília, com procuração do presidente estadual do partido, para me tirar da disputa", disse o ex-prefeito de Itabaiana, que teve a candidatura impugnada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).