O embaixador da União Europeia no Brasil , Ignacio Ybáñez, usou as redes sociais nesta segunda-feira (3) para elogiar o sistema eleitoral no país e a realização do primeiro turno das eleições de 2022 .

"Parabenizo os brasileiros e as brasileiras e suas instituições pelo exitoso e pacifico exercicio [sic] da cidadania e democracia no domingo passado. A condução eficiente da votação eletrônica foi prova da robustez e transparência do sistema eleitoral. @TSEjusbr @govitamaraty", postou em sua conta no Twitter.

Assim com os Estados Unidos, a União Europeia se manifestou por diversas vezes sobre a segurança e a eficácia das urnas eletrônicas no país após os ataques feitos pelo atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.

As mensagens se intensificaram após o mandatário convocar embaixadores em Brasília para fazer ataques às eleições, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e às urnas eletrônicas.

Na noite deste domingo (2), pouco após os resultados terem sido praticamente finalizados, o secretário norte-americano de Estado, Antony Blinken, também postou mensagem no Twitter elogiando o dia eleitoral no Brasil.

