Antonio Cruz/Agência Brasil Fila de eleitores esperando para votar em Brasília

Quem ainda estiver na fila de seções eleitorais às 17 horas (horário de Brasília) poderá votar após o horário, garante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O diretor-geral do Tribunal Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Claucio Corrêa, fez uma coletiva de imprensa e avisou que a votação poderá se estender no estado paulista até às 19h por conta das longas filas.

“A biometria não é um meio ágil de votar, é um meio seguro de votação. Ela serve para garantir que o eleitor que comparecer perante à mesa receptora de votos realmente é de fato quem diz ser. É este o objetivo da biometria: trazer mais segurança para o resultado das eleições”, explicou.

"Um possível reflexo na demora para votar por conta da biometria após esse aumento expressivo seria avaliado nas eleições de 2020. Mas, por conta da pandemia, para evitar filas e aglomerações, nas eleições daquele ano não foi feita a identificação biométrica do eleitorado", completou.

Neste domingo (2), brasileiros estão enfrentando filas em diversas cidades do país. Mas quem já estiver esperando tem voto garantido, mesmo que chegue o horário de término das eleições.



O procedimento é a distribuição de senhas para quem já estiver na fila, a fim de que todos possam votar. Confira o horário de término das eleições em todos os fusos horários brasileiros:



Até 18h: Fernando de Noronha.

Até 17h: Estados que seguem o horário de Brasília.

Até 16h: Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima.

Até 15h: Acre e algumas cidades do Amazonas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.