Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Wanderlei Barbosa é reeleito para comandar o Tocantins

O governador Wanderlei Barbosa foi reeleito neste domingo (2) para ocupar a cadeira do Palácio Araguaia por mais quatro anos no Tocantins. O candidato do Republicanos obteve 58,2% dos votos. Até o momento, 88% das urnas foram apuradas.

Barbosa era vice-governador do estado, mas assumiu no começo do ano após renúncia de Mauro Carlesse devido a denúncias de corrupção.

Em segundo lugar ficou Ronaldo Dimas (PL), com 22,8%. O senador Irajá também estava na disputada pelo governo de estado, mas ficou na quarta colocação, com 7,1% dos votos.

Paulo Mourão (PT), Ricardo Macedo (PMB), Luciano de Castro (DC), Karol Chaves (PSOL) e Carmen Hannud (PCO) também estavam na disputa pelo Palácio Araguaia.

Quem é Wanderlei Barbosa

Wanderlei Barbosa é filiado ao Republicanos e disputa sua primeira eleição como cabeça de chapa para uma vaga no Palácio Araguaia. Já foi vereador de Porto Nacional e Palmas, sendo presidente da Câmara dos Vereadores da capital em duas oportunidades.

Também foi deputado estadual entre 2011 e 2018, quando deixou o cargo para ocupar a cadeira de vice-governador. Após a renúncia de Mauro Carlesse, assumiu o comando do governo do estado.

Resultado para o governo de Tocantins

Wanderlei Barbosa (Republicados): 58,2% dos votos

Ronaldo Dimas (PL): 22,8% dos votos

Paulo Mourão (PT): 10,6% dos votos

Irajá (PSD): 7,1% dos votos

Ricardo Macedo (PMB): 0,6% dos votos

Karol Chaves (PSOL): 0,3% dos votos

Luciano de Castro (DC): 0,1% dos votos

Carmen Hannud (PCO): 0,05% dos votos (sub júdice)

Divulgação/Câmara dos Deputados Deputada federal, Professora Dorinha ocupará uma cadeira no Senado por Tocantins

Senado

A deputada federal Professora Dorinha (União Brasil-TO) foi eleita para ocupar a terceira cadeira do estado no Senado Federal. A candidata obteve 50,5%, desbancando a atual senadora Kátia Abreu (PP-TO), que teve 17,5% da preferência dos eleitores.

Dorinha é professora universitária e está em seu terceiro mandato de deputada federal. Antes, foi secretária de Educação do Tocantins, onde foi alvo de investigações por compras irregulares de livros didáticos. Ela foi inocentada em plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de Dorinha e Kátia, disputavam uma vaga ao Senado os candidatos Carlos Amastha (PSB), Ataídes Oliveira (PROS), Vilela do PT (PT), Claudemir Lopes (Patriota), Marcelo Cláudio (PRTB), Lázara Merley (DC), Andréia Schmidt (PMB) e Lúcia Viana (PSOL).