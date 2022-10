Reprodução/Twitter Duda Salabert vai votar com colete à prova de balas

Duda Salabert (PDT), vereadora e candidata a deputada federal por Minas Gerais , precisou votar, na tarde deste sábado (2), vestindo um colete à prova de balas.

Ela votou em Bele Horizonte e o uso do colete foi uma orientação da sua equiepe de segurança. A Guarda Municipal, a Polícia Federal e a Polícia Militar recomendaram que ela só poderia votar hoje vestindo o equipamento.

Na última sexta-feira (30), a vereadora postou um desabafo nas suas redes sociais aformando que, ao longo da sua campanha, sofreu diversas ameaças de mortes, e que tenta "não naturalizar escoltas policiais".

"5 ameaças de morte nos últimos 30 dias. Ontem chegou mais uma…. Foram e-mails, carta e até um site feito exclusivamente para descrever formas que querem me matar. Tento não naturalizar toda essa violência. Tento não naturalizar escoltas policiais comigo e com minha família", escreveu Duda na sua conta oficial do Twitter.

5 ameaças de morte nos últimos 30 dias. Ontem chegou mais uma…. Foram e-mails, carta e até um site feito exclusivamente para descrever formas que querem me matar. Tento não naturalizar toda essa violência. Tento não naturalizar escoltas policiais comigo e com minha família. 🧵 pic.twitter.com/AFrFIWdmn0 — Duda Salabert 1212 (@DudaSalabert) September 30, 2022

A candidata do PDT afirma, na sequência, que não esperava que na eleição "mais violenta da história desse país" o seu corpo seria alvo durante o processo eleitoral.

"Eu tinha o diagnóstico de que essa eleição seria a mais violenta da história do país. Mas não imaginava que meu corpo estaria no centro dessa violência", enfatizou Duda.

Uma das ameaças sofridas pela vereadora aconteceu no dia 17 de agosto. Na ocasião, ela afirmou que recebeu uma carta com diversos recortes de jornais com desenhos de símbolos relacionados ao nazismo.

"Mal começou a campanha e toda essa violência e terrorismo político… Onde vamos parar?! Estou fazendo campanha com escolta policial e colete à prova de bala. Não podemos tratar como normal ou natural esse cenário de intolerância e ódio!", denunciou Salabert na época.

