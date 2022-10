Fernando Frazão/Agência Brasil - 02.09.2022 Entenda mais detalhes sobre o ocorrido no interior de São Paulo

Um caso de nomes de eleitores iguais foi registrado no cartório da 93ª zona eleitoral de Piracicaba (SP). A chefe do cartório da 93ª zona eleitoral, Carolina Giangiacomo Rabelo, o mesário, habilitou uma eleitora para votar pelo registro de uma pessoa com o mesmo nome. Todos os casos foram resolvidos e os eleitores conseguiram votar.

Já em outra ocorrência, um eleitor recusou, inicialmente, se habilitar com a biometria porque ele alegou que a Justiça Eleitoral não tinha coletado suas impressões digitais.

O morador foi até o cartório e a própria chefe foi com ele até a seção, onde ele pediu para verificar o que o mesário digitava durante o procedimento de habilitação. "Ele viu que o mesário digitou o título dele, que apareceu o nome dele corretamente, aí ele aceitou se identificar também com a biometria", disse.