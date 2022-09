Reprodução/Band - 29.08.2022 Ex-governador do Ceará tentará crescer nas pesquisas

Nesta quinta-feira (29), Ciro Gomes (PDT) falará no debate da Globo para os mais pobres sobre seu plano de governo. Seu objetivo é ter uma arrancada final, alcançar os dois dígitos e evitar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença no primeiro turno. No entanto, mesmo não assumindo publicamente, o ex-governador do Ceará trata as eleições 2022 como perdidas.



No encontro entre os presidenciáveis, o pedetista terá como principal alvo para dialogar as pessoas de baixa renda. Ele explicará que os métodos de governo de Lula e Jair Bolsonaro (PL) favorecem apenas as classes mais altas, como banqueiros e empresários do mercado financeiro.

A estratégia de Ciro é se apresentar como uma alternativa da polarização, buscando manter os seus eleitores e conquistar outro tipo de apoiadores. A maior preocupação do ex-governador é terminar a corrida eleitoral com baixo índice e atrás de Simone Tebet (MDB).

Não é segredo para ninguém que a expectativa para chegar ao segundo turno chegou ao fim. Todos sabem que a tendência é que Bolsonaro e Lula estejam na próxima fase da disputa, caso ela não termine em 2 de outubro. Na avaliação da direção do PDT, é fundamental que a vitória do petista não ocorra no primeiro turno.

O entendimento é que, se Lula levar já no próximo domingo (2), a tendência que o desempenho de Ciro seja pior do que o alcançado por Geraldo Alckmin (PSDB) em 2018. “Isso se não acontecer igual a Marina Silva, que ficou com 1%”, explica um dos coordenadores da campanha do PDT.

O ex-ministro apresentará a proposta de uma renda mínima de R$ 1 mil por mês para as pessoas mais pobres. Ele reforçará que, caso seja eleito, trabalhará para que os brasileiros endividados consigam renegociar suas contas e saíam do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e do Serasa.

Ciro atacará Lula e Bolsonaro

O pedetista também manterá o tom agressivo contra Bolsonaro e Lula. Ele fará críticas aos dois governos e citará escândalos de corrupção de ambos. Aproveitará para dizer que é o único capaz de dar um ponto final na polarização, levando “paz ao povo brasileiro”, discurso usado com frequência por Ciro desde 2018.

O ex-ministro quer se colocar como um opositor tanto de Bolsonaro quanto de Lula para se manter fortalecido em 2026. Para que isso funcione, sua equipe entende que é fundamental não ter desempenho de nanico no domingo. Então o debate tem sido tratado como fundamental.

