O vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que não existe respaldo popular para uma eventual ruptura democrática e que confia no "profissionalismo e seriedade" das Forças Armadas. Ele também disse haver " muito blefe " no discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações foram dadas durante sabatina do jornal Folha de S. Paulo e do site UOL, nesta quinta-feira (29).

"É muito difícil o perdedor dar golpe . Não acredito muito nisso, não. Acho que tem muito blefe aí para justificar um possível insucesso eleitoral", afirmou.

Ainda na sabatina, Alckmin chamou de "ridícula" a desconfiança em relação ao sistema eleitoral brasileiro.

"Quem poderia reclamar sou eu, que perdi a eleição", disse o ex-governador de São Paulo, que teve 5 milhões de votos (4,76%) na eleição presidencial de 2018.

As eleições brasileiras vêm despertando um interesse crescente das instituições brasileiras e da comunidade internacional devido às suspeitas infundadas levantadas por Bolsonaro sobre confiabilidade das urnas eletrônicas. Na investida mais grave do presidente, ele reuniu cerca de 80 representantes de embaixadas no Palácio Alvorada para expor acusações falsas a respeito do sistema eleitoral.

Nas eleições deste ano, estarão presentes 160 observadores de diferentes entidades internacionais, número recorde desde 2018, quando a Organização dos Estados Americanos (OEA) passou a enviar representantes para acompanhar as votações no país. À época, a delegação tinha 50 pessoas.

