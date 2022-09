Candidato a governador de Sergipe, o senador Alessandro Vieira (PSDB) foi acusado de machismo por Niully Campos (PSOL). O conflito ocorreu no debate promovido pela da TV Sergipe, emissora afiliada à Rede Globo, na noite desta terça-feira (27).

A candidata do PSOL ao governo do estado aproveitou o embate e relembrou uma fala do senador no último debate que participaram.

“O candidato parece que se incomoda quando uma mulher questiona um delegado. O senhor num debate anterior acabou me chamando de machista, o que é contraditório demais, porque eu apenas questionei as suas alianças”, disse Niully.

Durante a resposta, Alessandro Vieira afirmou novamente que a psolista estava tendo “atitude machista” uma vez que a questão incluía a candidata ao senado pela sua chapa, a delegada Danielle Garcia, que tem apoio de políticos já indiciados por ela por corrupção. O senador, então, acusou a adversária de ser política profissional.

“A verdade é tão simples. É muito difícil a pessoa suportar só na base da maquiagem, só na base da conversa, preparada, treinada pela política profissional”, disse Vieira.





Niully utilizou a réplica para rebater a fala do senador: “Esse comportamento é típico do machismo estrutural, que tenta se apropriar das nossas pautas e nos acusar de machismo. Candidato, Danielle pode ter o apoio que ela quiser, eu estou questionando o seu apoio a ela”. Alessandro costuma acusar os outros candidatos de terem apoio de políticos envolvidos em corrupção".

“Chega a ser risível. É muito difícil de responder piada. Eu não tenho muita vocação para essa coisa do humor. Não existe absolutamente nenhuma pessoa investigada, condenada que tenha o meu apoio”, afirmou Alessandro.

Autodeclração

Alessandro Vieira (PSDB) tem tido questionada a sua autodeclaração como pardo ao TSE. O caso acontece na esteira de polêmica de ACM Neto (União Brasil) na Bahia.

