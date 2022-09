Reprodução: Senado Federal - 23/09/2022 Senado Federal





O primeiro turno das eleições 2022 ocorrerá neste domingo (2). Os brasileiros irão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 240 candidatos irão disputar uma vaga no Senado neste ano.

De acordo com dados do TSE, essa é a eleição mais concorrida em ao menos 30 anos, com média de 8.9 candidatos por vaga. Em 2018, a proporção era de 6.6.

Os senadores são eleitos por votação majoritária, ou seja, ganha o candidato com maior número de votos. Os mandatos são de oito anos e a renovação ocorre a cada quatro. Em uma eleição a população pode renovar um terço do Senado, votando em um senador – como é o caso da eleição deste ano –, e na seguinte vota em dois senadores.

A divisão das cadeiras da Casa respeita o pacto federativo, cada estado tem o mesmo número de senadores. Diferente da proporção da Câmara dos Deputados, as vagas independem do tamanho da população. Ao todo, o Senado Federal é composto por 81 senadores: 3 para cada estado, mais 3 do Distrito Federal.





Funções:

Atuar em nome da população, defendendo projetos benéficos ao Brasil



Propor a criação de novas leis e a alteração de leis já existentes



Avaliar projetos de lei aprovados pelos deputados federais



Fiscalizar ações do Executivo



Avaliar autoridades indicadas pelo presidente para cargos específicos mencionados na Constituição Brasileira



Autorizar transações de dinheiro público e operações para obtenção de crédito



E quanto ganha um senador?

Um senador recebe mensalmente o valor bruto de R$ 33.763,00 . O salário foi instituído pelo decreto legislativo nº 276, de autoria de Renan Calheiros, então Presidente da Casa.

O senador também tem direito a benefícios legais, como auxílio-moradia e direito ao ressarcimento integral de suas despesas com saúde.

Além disso, os ocupantes de cadeiras do Senado têm direito à cota para o exercício da atividade parlamentar. Ela cobre a verba para contratação de pessoal e outras despesas, como combustível, passagens aéreas e hospedagem.

Os valores mensais recebidos organizam-se da seguinte forma:

Salário - R$ 33.763;



Verba de gabinete - em torno de R$ 100 mil



Auxílio-moradia para parlamentares que não ocupam apartamento funcional em Brasília - em torno de R$ 4.200



O montante acima não inclui o reembolso de despesas médico-hospitalares e a cota para exercício de atividade parlamentar.

