Reprodução/montagem iG - 20/09/2022 Romeu Zema e Alexandre Kalil disputam o governo do Minas Gerais

A pesquisa Ipec para governador de Minas Gerais , encomendada pela TV Globo e divulgada nesta terça-feira (27), aponta que Romeu Zema (Novo) lidera a disputa com 45% das intenções de voto. O candidato Alexandre Kalil (PSD) segue em segundo lugar com 34%.

Em relação aos dados revelados na pesquisa divulgada no dia 20 de setembro , Zema oscilou negativamente, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos. O candidato do Novo foi de 46% para 45%. Já o membro do PSD cresceu, ele foi de 29% para 34%, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

Confira o desempenho dos candidatos ao governo de MG:

Romeu Zema (Novo) : 45%

Alexandre Kalil (PSD) : 34%

Carlos Viana (PL) : 3%

Lorene Figueiredo (PSOL) : 1%

Marcus Pestana (PSDB) : 1%

Renata Regina (PCB) : 1%

Vanessa Portugal (PSTU ): 1%

Cabo Tristão (PMB) : 0%

Lourdes Francisco (PCO) : 0%

Brancos e nulos : 6%

Não souberam : 8%

Cenário para o segundo turno

Em um cenário de disputa entre Zema e Kalil no segundo turno, a pesquisa aponta que o atual governador de Minas venceria com 50% dos votos, contra 37% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Na pesquisa anterior, o placar desse confronto era de 53% a 33%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 102 cidades mineiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR‐06414/2022.

