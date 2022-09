Reprodução/SBT - 24.09.2022 Ciro Gomes falou com Bolsonaro

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) modificou a versão sobre o que conversou com o presidente Jair Bolsonaro no debate do SBT , que ocorreu no último sábado (24). No vídeo que circula nas redes sociais, o presidenciável coloca a mão na boca para que ninguém faça leitura labial.



Com a repercussão, Ciro usou as redes sociais para dizer que Bolsonaro tinha pedido direito de resposta por uma fala de Soraya Thronicke (União Brasil), e que ele apenas informou ao chefe do executivo federal que a senadora não tinha o citado. Porém, na entrevista ao Flow, na segunda (26), o pedetista contou outra versão.

“A verdade é que Bolsonaro pediu direito de resposta ao ser indiretamente atacado por Soraya. Ciro então reprime o presidente: ‘Ela não falou seu nome!’”, publicou no seu perfil do Twitter.

Porém, no Flow, o ex-governador do Ceará contou outra história. “Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com Bolsonaro na frente das câmeras? Bolsonaro me perguntou qual era o nome do tal padre’”, relatou.

“E eu coloquei a mão aqui para o padre não ver. Porque estava ele de um lado e Bolsonaro do outro. Eu disse ‘Padre Pokemon’, não, brincadeira, Padre Kelmon. Foi isso”, concluiu.

Ciro Gomes e Fábio Faria

A conversa de Ciro com Bolsonaro foi criticada nas redes sociais. O ex-governador recebeu a acusação de ser “cordial” com o presidente e ganhou o apelido de “Cironaro”, além de ser apontado como “linha auxiliar do bolsonarismo”.

Outro ponto que chamou a atenção do público foi Gomes ter sido visto conversando com Fabio Faria, ministro das Comunicações. Porém, o genro do apresentador Silvio Santos gravou um vídeo rebatendo as críticas.

“É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho relação. Assumi meu 1º mandato ali, com 29 anos. Ele me recebeu super bem, me ensinou muita coisa. Sempre que eu o encontro, é uma alegria. Converso com ele”, defendeu-se o marido da apresentadora Patrícia Abravanel.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.