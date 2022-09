Reprodução: Redes Sociais Caso ocorreu aconteceu na cachoeira Queima Pé, em Tangará da Serra, no último final de semana

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) informou que irá investigar o chá revelação que ocorreu na cachoeira Queima Pé, em Tangará da Serra, no último final de semana. Na ocasião, os organizadores do evento usaram um corante de tinta azul na queda d'água para revelar o sexo do bebê. O caso gerou revolta nas redes sociais.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) afirmou que aguarda o parecer técnico dos fiscais da Sema para prosseguir com o caso. Em nota, a Sema-MT disse que irá notificar o proprietário da área para que informe quem foram os responsáveis pela ação. A fiscalização irá apurar ainda o dano ambiental do material lançado na água. "Havendo crime ambiental, os responsáveis serão autuados e poderão responder por crime ambiental", explica a nota.

Nas redes sociais, imagens do chá revelação mostram que o local foi decorado com balões nas cores azul e rosa, como é de praxe nesses eventos e, na hora de descobrir se o bebê era menino ou menina, a água ficou completamente azul. Enquanto o casal e outros convidados ficam visivelmente emotivos com a novidade, internautas ficaram indignados e reagiram negativamente à iniciativa.

Alguns lembraram que a iniciativa pode ser classificada como crime ambiental. Outros lembraram a possibilidade de contaminação da água. Diante dos comentários, os pais da criança retiraram os vídeos publicados por eles das redes sociais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .