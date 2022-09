Reprodução: youtube - 05/09/2022 Ciro Gomes

Nesta segunda-feira (26), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) lançou um manifesto à nação. Durante o pronunciamento, o pedetista afirmou que continuará na corrida eleitoral por um 'Brasil melhor'.

"Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com esta farsa [o candidato se refere a Lula e Bolsonaro]. Tenho compromisso de vida e de morte com um Brasil melhor e nada me amedrontará, nem irá me deter, minha candidatura está de pé.”

No domingo, Ciro adotou um tom de mistério e não explicou o motivo da 'live' após uma publicação em suas redes sociais .

Após a postagem, eleitores suspeitram que o presidenciável poderia desistir da corrida eleitoral. Ciro segue em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

HOJE, ÀS 10H, CIRO FARÁ UM IMPORTANTE PRONUNCIAMENTO À NAÇÃO. NÃO PERCA #CiroManifestoÀNação pic.twitter.com/dxxB0ZVJte — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 26, 2022





No debate realizado no sábado, Ciro se incomodou ao ser perguntado sobre possível apoio ao Lula em um eventual segundo turno e atacou o petista em sua resposta ao dizer que ele é um dos culpados pela polarização do país.



Horas mais tarde, o PDT anunciou que não vai punir membros que apoiarem Lula ainda no primeiro turno. A medida desagradou Ciro Gomes e há assessores do candidato que acreditam haver um racha no partido.

