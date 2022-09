Reproducao: Facebook Bolsonaro

Nesta segunda-feira (26), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) ironizou o debate da Globo , que ocorrerá na próxima quinta (29). O chefe do executivo acusou o canal de ser “amigo” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, por conta disso, o petista estará presente no evento.



“Ele [Lula] vai na Globo agora porque lá é terra dele. O terreno dele é a Globo. O debate é quinta-feira. Ele vai porque lá é terreno amigo […] Vou lá, vou lá. Vou entrar na sala do capeta lá”, afirmou na saída do Palácio da Alvorada.

Essa será a segunda vez que Bolsonaro e Lula ficarão frente a frente em um debate eleitoral. Os dois se encontram em agosto no programa promovido pela Band. Na ocasião, eles chegaram a trocar acusações e os duelos repercutiram nas redes sociais à época.

Existia uma expectativa que os dois estivessem no debate do SBT, no último sábado (24), porém, Lula optou por não comparecer, alegando ter um compromisso em Itaquera, bairro de São Paulo.

Seus adversários aproveitaram o espaço para criticá-lo, dizendo que a decisão prejudicava a democracia do país. Bolsonaro acusou seu principal rival na corrida eleitoral de “não ter qualquer compromisso com a população brasileira”.

No entanto, a campanha do petista considera a decisão dele positiva, porque o presidente foi o principal tema do encontro entre os presidenciáveis. Além disso, a equipe do ex-presidente aponta que os outros candidatos não conseguirão repercutir o debate contra Lula.

Bolsonaro pede apoio de eleitores

O ex-presidente conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada e pediu que seus apoiadores procurem familiares para convencê-los a votar nele. “Pessoal, eleições: ela sobe o tom nessa reta final. É 6ª [feira] e sábado que são os ‘dias D’: D e D + 1”, comentou.

Ele também aproveitou o momento para falar se vai se opor a renovação de concessão da Globo. “A gente vai ver dia 4 agora se a gente prorroga ou não. Não é não e nem sim, quero ver se preenche o requisito”, pontuou.

O canal pediu a autorização ao Ministério das Comunicações para o Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Vale destacar que a decisão final é feita pelo Congresso Nacional.

