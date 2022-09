Reprodução: Senado Federal - 23/09/2022 Senado Federal

As eleições para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e federais acontecem no dia 2 de outubro em todo o Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), em 2022 os 26 estados e o Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. O Senado Federal é composto por 81 parlamentares.

No ano de 2026, cada unidade federativa irá eleger dois senadores , isso porque o tempo de mandato do senador difere de outros cargos políticos. O deputado estadual e federal, por exemplo, são eleitos por quatro anos, já o senador é eleito por oito anos.

Segundo a Agência Senado, 241 candidatos concorrem a 27 cadeiras. É a eleição mais disputada em 30 anos, de acordo com dados do TSE.

Função do senador

Os eleitos ao Senado Federal representam o eleitorado no Congresso Nacional e buscam defender as pautas prioritárias de seus estados. Além disso, eles atuam como legisladores, ou seja, podem propor leis, fiscalizar atos do Poder Executivo e sugerir investimentos públicos no orçamento.

Outra função do senador é compor as comissões do senado, que podem ser temporárias ou permanentes e discutem problemas específicos, como economia, agricultura, segurança, saúde, entre outros.

É da responsabilidade dos senadores aprovar a indicação de nomes feita pelo Poder Executivo para ocupar cargos como o de diretor do Banco Central, indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF), procurador-geral da República ou de diplomatas brasileiros que representam o Brasil no Exterior. Para isso, é realizada uma sabatina na omissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.