Reprodução/Youtube Garcia no debate entre candidatos ao governo de SP

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), cresceu 4 pontos e está tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas (Republicanos), dentro da margem de erro, na pesquisa Ipec divulgada pela Rede Globo nesta terça-feira (20). Rodrigo tinha 14% no levantamento no dia 6 de setembro e agora aparece com 18%.



Trata-se do maior crescimento entre os outros candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio oscilou apenas um ponto dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e está com 22%. Fernando Haddad (PT) caiu dois pontos em relação à pesquisa realizada 15 dias atrás e aparece com 34%.



A evolução de Rodrigo na pesquisa Ipec comprova o cenário de crescimento. No início de agosto ele tinha 9%, duas semanas depois subiu para 10%, alcançou 14% no dia 6 de setembro e chegou agora a 18%. Entre os três principais candidatos, a rejeição de Rodrigo é a menor: 9%. Fernando Haddad tem 34% de rejeição e Tarcísio, 19%. Entrevistados que consideram a gestão de Rodrigo Garcia ótima ou boa é 27%.



Os outros candidatos marcaram apenas um ponto. Votos brancos e nulos, 10%. Não responderam ou eleitores indecisos são 10%.



A pesquisa também aponta que Rodrigo é o candidato com mais chances de vencer Fernando Haddad (PT) no segundo turno. O governador de São Paulo tem 33%, contra 41% de Haddad. No levantamento anterior, o petista caiu um ponto e Rodrigo cresceu dois. No cenário entre Haddad e Tarcísio, o petista leva vantagem de 10 pontos. E num cenário entre Rodrigo e Tarcísio, o governador de São Paulo leva a melhor por 33% a 32%.



A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 84 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05582/2022.