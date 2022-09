Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro

Nesta terça-feira (20), o instituto Atlas divulgou uma nova pesquisa e mostrou o crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indicando possível vitória do petista já no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu apenas 0,3% e segue na segunda colocação nas eleições 2022 .



De acordo com o levantamento feito pela empresa, Lula saiu de 46,7% das intenções de votos e passou a ter 48,47%. Já o seu principal adversário, Jair Bolsonaro, tinha 38,3% e agora possui 38,6%. Ciro Gomes (PDT) caiu 0,1% e fechou com 6,3 no novo relatório. Simone Tebet (MDB) saltou de 3,6% para 4,0%.

Os outros candidatos que concorrem ao cargo presidencial ficaram abaixo de 1%. Não sabem, não responderam, pretendem anular ou votar em branco representam 1%, o que significa uma queda de 0,9%.

O Atlas segue a tendências de outros institutos de pesquisas, como o Datafolha, o Ipec, Ipespe e Quaest. As empresas que medem as intenções de votos dos eleitores estão apresentando o ex-presidente Lula aumentando sua distância em relação a Bolsonaro e ficando próximo de vencer no primeiro turno.

A campanha do chefe do executivo federal tem dito para aliados do Centrão que a diferença é menor do que tem falado pelos institutos tradicionais. No entanto, ninguém esconde que o petista lidera e possui grande chance de vencer o atual mandatário.

Confira a pesquisa:





Lula vence todos os adversários no segundo turno

Em um confronto contra Ciro Gomes em um eventual segundo turno, Lula tem 48,2% contra 27,8% do pedetista. Não sabem, nulo e branco representam 23,9% das intenções de votos.

O ex-governador do Ceará vence Jair Bolsonaro. Ciro Gomes foi citado por 41,7% dos entrevistados, enquanto o atual presidente da República conquistou a preferência de 40,2%. Não sabem, nulo e branco totalizaram 18,2%.

Já em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o petista conquistou 53,1% ante 41,4% do chefe do executivo federal. Não sabem, nulo e branco somam 5,5%.

A pesquisa Atlas entrevistou 7.514 eleitores de 2.056 cidades do Brasil. A metodologia é o recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 20 de setembro deste ano, sendo registrado no TSE como BR-01204/2022.

