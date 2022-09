Reprodução/Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Traballho - 12.09.2022 A nova presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o recém-empossado vice, ministro Roberto Barroso

Um levantamento divulgado pelo PoderData apontou um aumento na desaprovação , nos últimos três meses, do Supremo Tribunal Federal entre o eleitorado . A taxa, que subiu cerca de 5 pontos percentuais desde junho , mostra que hoje 46% dos eleitores brasileiros avaliam o trabalho da Corte como "ruim" ou "péssimo".

Já os que acham que o trabalho da Corte "bom" ou "ótimo" se manteve sem alteração com 24% durante o período. O percentual de pessoas que entende como "regular" caiu de 33% para 23%, ou seja, 10 pontos.

A pesquisa foi realizada em um momento de troca de comando no Tribunal. Na segunda-feira (12), a ministra Rosa Weber tomou posse do presidente do STF.

O levantamento PoderData foi realizado entre 11 a 13 de setembro de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram feitas 3.500 entrevistas em 298 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-02955/2022.

