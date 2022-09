Agência Senado - 16.09.2022 O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil)

Nesta quinta-feira (15), durante uma entrevista entrevista ao programa 'Agora com Lacombe', da Rede TV, o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) comentou a decisão do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ) de proibir o atual mandatário do Brasil , Jair Bolsonaro (PL), de usar imagens dos atos do 7 de setembro em sua campanha.



"Não adianta proibir. Quem foi que não viu aquelas imagens?", disse o ministro.

Ciro Nogueira, ainda, afirmou que entrou no governo Bolsonaro com a ideia de ser "um amortecedor entre os Poderes". Segundo o ministro , ele queria "tentar trazer um pouco mais de sintonia e respeito entre os Poderes". Ainda segundo ele, "apesar de ter tido muitos conflitos", foi possível "dar tranquilidade para que os Poderes sejam respeitados".

O ministro afirmou que antes de Bolsonaro a democracia "era meio capenga", pois "era só a visão da esquerda". Atualmente, contempla tanto a direita quanto esquerda.

Sobre as tensões entre o atual governo com o STF (Supremo Tribunal Federal), Ciro pontuou que muitas vezes há um excesso de "ativismo judicial" no Brasil. Segundo o ministro, juízes "acabam criando uma série de situações e conflitos".

"Mas eu tenho certeza que vai ter maturidade entre as nossas instituições para superar esses conflitos. Não tenho dúvida que o próximo mandato será muito mais tranquilo que o atual."

