Flickr/TSE 'Fora dos padrões de civilidade', diz Moraes sobre ataque a jornalista

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou, nesta quinta-feira (15), que o ataque do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia à jornalista Vera Magalhães foi algo "totalmente fora dos padrões de civilidade". Ele classificou o episódio como "lamentável".

"Lamentavelmente, nós estamos vendo alguns acontecimentos lamentáveis. de violência, seja de violência física, como ocorreu entre eleitores, seja de violência verbal. Tivemos a oportunidade de ver recentemente um deputado estadual agredir verbalmente uma jornalista. Uma coisa totalmente fora dos padrões de civilidade", disse o ministro.

Moraes já havia determinado, na noite desta quarta-feira (14), que a apuração sobre o caso de Vera Magalhães seja analisado pela Procuradoria Eleitoral de São Paulo.

Relembre

A jornalista Vera Magalhães foi hostilizada e agredida verbalmente pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) após debate dos candidatos ao governo de São Paulo na noite desta terça-feira (13).

Vera estava sentada em uma área reservada quando foi abordada por Garcia, que se referiu a ela como "vergonha para o jornalismo brasileiro".

O parlamentar, que estava no debate a convite da equipe do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), se dirigiu em direção à jornalista com um celular na mão, filmando as ofensas e provocações. O mediador do debate, o jornalista Leão Serva, tirou o celular da mão do deputado, arremessando o aparelho no chão.

Tarcísio de Freitas afirmou que não conhece Douglas Garcia. No entanto, o ex-ministro da Infraestrutura já gravou um vídeo com o parlamentar.

Na ocasião, Garcia estava concorrendo às eleições de 2018 para o cargo de deputado estadual em São Paulo, e teve Tarcísio participando de uma gravação para a propaganda eleitoral daquele ano.

A ação de Douglas foi considerada inaceitável entre a equipe de Tarcísio. Os aliados lembraram que o ataque de Jair Bolsonaro (PL) no debate da Band contra Vera repercutiu muito mal para o presidente da República. Desde então, todos estavam trabalhando para evitar que bolsonaristas agredissem mulheres verbalmente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.