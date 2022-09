Reprodução: redes sociais - 14/09/2022 Douglas Garcia e Tarcísio de Freitas em vídeo de 2018

O candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas , afirmou que não conhece o deputado estadual, Douglas Garcia , que agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães após o debate entre os candidatos . No entanto, o ex-ministro da Infraestrutura já gravou um vídeo com o parlamentar.

Na ocasião, Garcia estava concorrendo as eleições de 2018 para o cargo de deputado estadual em São Paulo, e teve Tarcísio participando de uma gravação para a propaganda eleitoral daquele ano.

O sujeito prega o ódio 365 dias por ano. Insulta, desrespeita, assedia. Aí, qd o ódio q ele destila “pega mal”, o candidato a governador vem “pedir desculpas”, dizer “que nem conhece o fulano”. Pelo visto é mais uma prova de q não conhece SP. O ódio não vai governar nosso estado. pic.twitter.com/iDOADHfyqR — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 14, 2022

Na noite de ontem, o parlamentar xingou e chamou Vera Magalhães de "vergonha para o jornalismo brasileiro". “Eu telefonei e pedi desculpas por esse cara [Douglas Garcia] estar lá com uma credencial cedida pela minha campanha. Eu mal conheço, nem tenho contato com esse idiota”, afirmou o candidato à coluna de Mônica Bergamo nesta quarta-feira (14).

O vídeo de Tarcísio com Douglas foi divulgado pelo atual governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) , adversário do ex-ministro da Infraestrutura nessas eleições. Ele escreveu uma mensagem irônica nas redes sociais.

"O sujeito prega o ódio 365 dias por ano. Insulta, desrespeita, assedia. Aí, quando o ódio que ele destila 'pega mal', o candidato a governador vem 'pedir desculpas', dizer 'que nem conhece o fulano'. Pelo visto é mais uma prova de que não conhece SP. O ódio não vai governar nosso estado", publicou o Rodrigo Garcia .

Na gravação, o tucano diz "Tarcísio, conto contigo, viu?", e o candidato agradece o apoio, fala "vamos caminhar juntos" e afirma que São Paulo precisa de um Legislativo forte, "em defesa da família e dos valores conservadores."

Além disso, momentos antes do início do debate, Tarcísio e deputado estadual fizeram uma foto juntos.

Reprodução/Instagram - 14.09.2022 Douglas Garcia foi criticado pela campanha de Tarcísio

A ação de Douglas foi considerada inaceitável entre a equipe de Tarcísio. Os aliados lembraram que o ataque de Jair Bolsonaro (PL) no debate da Band contra Vera repercutiu muito mal para o presidente da República. Desde então, todos estavam trabalhando para evitar que bolsonaristas agredissem mulheres verbalmente.

Relembre o caso

O deputado, apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL) , fez uma publicação no Twitter antes do evento, perguntando de Vera iria ao debate.

Gostaria de saber se o candidato @tarcisiogdf concorda com a postura de seu convidado para o debate. Eu estava trabalhando. Sentada, quieta, sozinha. É esse o tipo de aliado técnico que o senhor terá em SP, candidato? Isso está correto? pic.twitter.com/JBIAgfpulO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

Ao final da transmissão, Douglas foi até onde Vera estava sentada e perguntou se a jornalista recebeu dinheiro para falar mal do governo Bolsonaro e afirmou que ela é “uma vergonha para o jornalismo”. Na sequência, o celular do deputado foi arremessado pelo apresentador Leão Serva, ao que ele reagiu xingando de “jornazista”.

No Twitter, Vera Magalhães escreveu: "Esse tipo de postura vinda de um parlamentar é inaceitável, intolerável na democracia. Não será um truculento, nem dois, que irão me intimidar a continuar fazendo meu trabalho. O deputado tem o meu contrato, porque o requereu. Mente reiteradamente. Agride mulher. Não vai me calar", adicionou a jornalista.

Esse tipo de postura vinda de um parlamentar é inaceitável, intolerável na democracia. Não será um truculento, nem dois, que irão me intimidar a continuar fazendo meu trabalho. O deputado tem o meu contrato, porque o requereu. Mente reiteradamente. Agride mulher. Não vai me calar — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

