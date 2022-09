Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve comparecer à posse da ministra Rosa Weber na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta segunda-feira (12). O mandatário havia marcado a participação em um podcast direcionado ao público público cristão, em São Paulo, às 19h, há algum tempo e não pretende alterar a agenda.

No entanto, alguns ministros do atual governo tentam convencer o Bolsonaro a ir ao STF. Bolsonaro confirmou que manterá a entrevista, que deverá ser conduzida e transmitida simultaneamente pelos podcasts Dunamis, Hub, Felipe Vilela, Positivamente, Luma Elpidio e Luciano Subirá.

A cerimônia irá contar com mais de 1.300 convidados, 350 deles para acompanhar do plenário do Supremo. Weber convidou Bolsonaro e todos os demais candidatos que concorrem a Presidência da República para sua posse, inclusive ex-presidentes. Ciro Gomes, do PDT, e Soraya Thronicke, do União Brasil, confirmaram participação no evento através de suas agendas.

Rosa Weber irá suceder Luiz Fux, que esteve à frente da Corte nos últimos dois anos. Ela terá Roberto Barroso como vice em uma gestão mais curta: a magistrada faz 75 anos em 2 de outubro de 2023, quando se aposenta compulsoriamente.

