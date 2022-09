Nelson Jr. /STF - 09.09.2020 Ministra Rosa Weber, do STF

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou convites a todos os candidatos à Presidência da República para participarem da sua posse como presidente da Corte. A cerimônia acontecerá na próxima segunda-feira (12), a partir das 17h.



Weber ocupará a nova função no lugar do ministro Luiz Fux. Ela quer que todos os presidenciáveis estejam presentes. A magistrada também chamou os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e de tribunais superiores.

Caso aceitem o convite, não será a primeira vez que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontraram. Os dois primeiros colocados na pesquisa eleitoral para a Presidência já ficaram frente a frente na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que ocorreu no mês passado.

Segundo dados da última pesquisa Ipec, divulgada no dia 5 de setembro, Lula alcançou 44% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro anotou 31%.

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) também devem comparecer ao evento.

O convite para os chefes de Poderes é comum, mas a chamada dos candidatos foi uma decisão de Rosa Weber. A Corte convidou 1,3 mil pessoas, mas é aguardada que 380 participem da solenidade do plenário.

