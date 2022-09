Reprodução - 08.09.2022 Bolsonaro e Lula

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (8), para o governo de São Paulo, também pesquisou a intenção de voto para o Presidência da República. Entre os eleitores paulistas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na corrida para o Palácio do Planalto. No levantamento, Bolsonaro aparece com 37% das intenções de voto, contra 35% no mês anterior. Já Lula oscilou para 36%, de 37%. Pela primeira vez o atual mandatário do país ultrapassa numericamente o ex-presidente.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) aparece com 9%; Simone Tebet (MDB), com 6%, e Vera Lúcia (PSTU), com 1%. Felipe D’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB), José Maria Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros) e Soraya Thronicke (União Brasil) não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 6% e indecisos, 5%.



Considerando um possível segundo turno, a pesquisa mostra os dois candidatos líderes nas pesquisas oscilando dentro da margem de erro. Lula teria hoje 43% dos votos contra 42% de Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de setembro, em entrevistas nas casas dos eleitores no Estado de São Paulo. As pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral sob os números SP-04685/2022 e BR-05452/2022.

A margem de erro prevista é de dois pontos para mais ou para menos.

