O governador Rodrigo Garcia se isolou na liderança das pesquisas no Google desde o início do horário eleitoral gratuito, em 26 de agosto. A tendência, que já havia sido identificada pela equipe de Rodrigo no fim do mês passado, se consolidou: segundo o Google Trends, o candidato à reeleição esteve à frente dos adversários em todos os dias desde o início das inserções na TV e no rádio.

Rodrigo tem circulado em torno da margem de 60 pontos (de um total de 100), de acordo com a ferramenta de mensuração. Fernando Haddad permanece em segundo lugar, com média de 45 pontos. Tarcísio de Freitas vem a seguir, com 38 pontos.

A veiculação das peças na TV e no rádio é um dos trunfos da campanha de Rodrigo Garcia em uma disputa apertada e indefinida no estado. O governador tem 4 minutos e 17 segundos de publicidade, quase o dobro do tempo de Tarcísio (2 minutos e 19 segundos) e Haddad (2 minutos e 18 segundos).