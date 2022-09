Reprodução - 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (8), mostra o petista Fernando Haddad (PT) à frente com 33%, no entanto, com diminuição de 1 ponto em relação a última pesquisa. Já o ex-ministro Tarcísio de Freitas, que atualmente aparece com 20% das intenções de voto no levantamento, subiu 6 pontos e o atual governador, Rodrigo Garcia subiu 1 e soma 15%. Veja íntegra aqui.

Carol Vigliar (UP) aparece com 2%; Antonio Jorge (DC), Gabriel Colombo (PCB) e Vinicius Poit (Novo) somam 1%. Altino Junior (PSTU), Edson Dorta (PCO) e Elvis Cezar (PDT) não pontuaram.

Brancos e nulos ou pessoas que dizem que não vão votar somam 15%, já os indecisos são 12%.

O levantamento realizou 2.000 entrevistas entre 2 a 5 de setembro de 2022. Está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-04685/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

