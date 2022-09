Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online Geada no Vale do Caminhos da Neve, em 15/04/2022 Santa Catarina, São Joaquim

Os termômetros da Serra Catarinense registraram quase - 4°C durante as primeiras horas desta segunda-feira. Com o frio, áreas urbanas e rurais amanheceram repletas de gelo, marcando a geada de número 107 em 2022 no município de São Joaquim, no Sul do Brasil. No Vale do Caminhos da Neve, o frio recobriu a região com uma fina camada de gelo.

Houve registro de temperaturas negativas em Bom Jardim da Serra (-3,9ºC), São Joaquim (-3,2ºC) e Painel (-3,3ºC). Segundo o MetSul, a partir desta segunda-feira, as mínimas devem se elevar a medida que a massa de ar polar enfraquece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O centro de alta pressão ao qual está associado a massa de ar frio vai estar sobre o Atlântico, na costa do RS. Com isso, a probabilidade de nevoeiro em pontos do Centro e do Leste gaúcho aumenta nesta segunda.

No domingo, os gaúchos e catarinenses também sentiram o intenso frio, principalmente em áreas de maior altitude da região entre os Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, e o Planalto Sul, em Santa Catarina. Diversas estações indicaram um amanhecer com mínimas entre -4°C e -7°C, o que trouxe a geada forte e severa.

Ainda de acordo com o MetSul, o frio não será o último deste ano. Há previsões de dias com temperaturas baixas no restante do inverno e, provavelmente, alguns na primavera. Segundo as projeções de anomalias, nas próximas semanas há tendência de novas incursões de ar frio no Sul e no Centro do Brasil. Os dias de geada, entretanto, tendem a se concentrar em localidades de maior altitude.

