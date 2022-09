Reprodução/Youtube Lula criticou Bolsonaro

Neste domingo (4), o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que organizações criminosas estão tendo mais facilidade para comprar armas por conta da flexibilização do porte e posse da ferramenta feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).



“Antigamente, comprar uma arma era muito difícil. Então os bandidos roubavam da polícia, matavam para roubar arma”, comentou o petista. “Hoje o mentiroso legalizou a compra de armas. Quem está comprando armas deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, devem ser as pessoas que querem arma”.

Lula aproveitou o discurso para acenar aos religiosos. “Não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Tenho 76 anos e nunca tive interesse em ter uma arma. Eu tenho minha fé em Deus e tenho meu comportamento, é isso que é a minha proteção”, acrescentou.

“Quando você libera a venda de armas, tem gente que acha bom. Quem é que estão comprando a arma? São vocês? Mas os bandidos estão comprando”, explicou Lula. “Os bandidos já não roubam mais arma da polícia, estão comprando nova, 0 km, com desconto e legalizada. É o melhor que está acontecendo com os bandidos nesse país”.

O posicionamento do ex-presidente foi feito em evento com lideranças das empregadas domésticas. A reunião aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Estiveram também no evento o vice da chapa Geraldo Alckmin (PSB), o candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT), o candidato a senador Márcio França (PSB) e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula já informou que, caso seja eleito, retornará com o Estatuto do Desarmamento, que foi sancionado em 2003, no primeiro ano do seu governo. A fala do petista vai na contramão da política adotada por Bolsonaro, que é defensor do porte e posse de arma para a população.

