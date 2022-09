Foto: Alan Santos e Ricardo Stuckert Jair Bolsonaro e Lula

Neste sábado (3), foi divulgada a nova pesquisa Ipespe/Abrapel e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou um ponto percentual para cima em comparação com o levantamento anterior, contratado pela XP Investimento. O presidente Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se mantiveram estáveis.



De acordo com o relatório do instituto, o petista foi citado por 44% dos eleitores entrevistados. Já o atual chefe do executivo federal tem 35% das intenções de votos no primeiro turno. O pedetista, com 9%, e a emedebista, com 5%, aparecem na terceira e quarta posição, respectivamente.

Felipe D’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) conseguiram alcançar 1% cada, enquanto os outros candidatos acabaram não pontuando. O índice de brancos e nulos é de 3% e não sabem ou não responderam representam 2% das pessoas que participaram da pesquisa.

Segundo turno



A empresa também escutou os eleitores sobre um eventual segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro contra Lula. O petista segue vencendo com 53%, mesmo índice da pesquisa anterior, contra 38% do atual governante brasileiro, que também manteve seu desempenho. Outros 7% disseram que pretendem votar branco ou nulo e 2% não souberam ou não quiseram responder.

O instituto escutou 1,1 mil pessoas ente os dias 30 e 1° de setembro. O levantamento tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. O relatório está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) através do protocolo BR-09344/2022.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.