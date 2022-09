Reprodução/Twitter - 03.09.2022 Ex-presidente participou de ato no Maranhão

Neste sábado (3), o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de apenas “oferecer arma” para o estado do Maranhão. A declaração ocorreu em um encontro com quebradeiras de coco, em São Luís.



Durante o bate-papo, o ex-presidente pediu aos militantes que o apoiam para convencerem os eleitores indecisos e de outros candidatos a votarem nele já no primeiro turno. No discurso, o petista aproveitou para criticar as ações do chefe do executivo federal.

"Vamos trabalhar muito, tem 29 dias pela frente [até o primeiro turno das eleições]. Nós temos que nos dedicar, cada pessoa que ligar no celular, vocês já falam; cada pessoa que vocês mantém contato no 'zap', vocês falem também”, solicitou Lula.

“E, se ligar algum bolsonarista, vocês perguntem se alguém sabe que obra que ele fez aqui no Maranhão. O que o Bolsonaro fez aqui no Maranhão a não ser oferecer arma e xingar o Flávio Dino [ex-governador do Maranhão e candidato ao senado pelo PSB] porque estava cuidando do povo na época da pandemia?", acrescentou.

A declaração de Lula não é por acaso. O presidente da República atacou inúmeras vezes Dino, citando até o peso do ex-governante do estado. Além disso, o mandatário é defensor da flexibilização do porte de arma. Neste sábado, ele voltou a falar sobre o assunto durante encontro com mulheres em Novo Hamburgo (RS).

Já o petista tem posição oposta ao de Bolsonaro. Ele prometeu restaurar a Lei de Desarmamento, sancionada em 2003. Lula ainda garantiu que criará o Ministério das Mulheres.

"Nós vamos recriar o Ministério das Mulheres e nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, para que a gente possa ter pessoas sendo marginalizadas também com ministério”, se comprometeu.

